محبوبة سراج.. أول أفغانية تُرشّح لجائزة «نوبل» للسلام

النهار Plus

أعلن معهد أوسلو لأبحاث السلام ترشيح الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأفغانية محبوبة سراج، لجائزة نوبل للسلام لعام 2023.

وأشار رئيس معهد أوسلو هنريك أوردال إلى تصدر سراج قائمة المرشحين لجائزة السلام هذه السنة بسبب وقوفها ضد النظام الاستبدادي في أفغانستان.

وأضاف أوردال أن محبوبة سراج أدرجت في القائمة النهائية للمرشحين من بين 350 شخصا، وذلك لجهودها في ضمان حق المرأة في العمل والتعليم، فضلا عن جهودها في مشاركة المرأة الأفغانية بالساحة السياسية، موضحا أن السبب الرئيس لترشحيها هو الاهتمام بحصول النساء والفتيات على حقهن في التعليم، حيث رفعت سراج صوتها في هذا المجال، فتم ترشيحها.

ولدت محبوبة سراج في العاصمة الأفغانية كابول عام 1948 في عائلة ملكية حكمت أفغانستان لفترة طويلة، ودرست في مدرسة ملالي وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة كابول.

بعد سقوط النظام الملكي في أفغانستان عام 1973، اعتقلت محبوبة سراج وزوجها وقضيا 3 سنوات في سجن بولتشرخي الشهير في أفغانستان، وبعد الإفراج عنهما غادرا إلى الولايات المتحدة، حيث استقرت مع زوجها في مدينة نيويورك لأكثر من عقدين، وعادت إلى وطنها عام 2003.

أنشأت سراج إذاعة محلية لتثقيف المرأة الأفغانية وخاصة تلك التي تعيش في القرى والأرياف، ثم أسست معهد دراسات السلام في أفغانستان.

عام 2008 حصلت على عضوية «شبكة المرأة» التي تهتم بوضع المرأة الأفغانية وتنشر دراسات عن دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، كما أسست «البيوت الآمنة» للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري أو لأوضاع إنسانية صعبة، وبلغت فروعها 20 بيتا في عموم أفغانستان.

عملت سراج عام 2009 كمستشارة لدى الوزارة المالية في حكومة الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، قبل أن تستقيل وتتفرغ لنشاطها في مجال حقوق المرأة.

وقالت محبوبة سراج في تصريح لقناة «الجزيرة» القطرية أمس «لا أريد مغادرة أفغانستان، لأن النساء اليوم لم يعدن كما كن قبل 20 عاما، وهن بأمسّ الحاجة إلى من يدعمهن، وسأبقى هنا ولن أغادر مهما يحدث، وأريد أن أكون صوتا للمرأة الأفغانية التي تعاني اليوم من مشاكل عدة».

واختارت مجلة «تايم» الأميركية محبوبة سراج، والملا عبدالغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني ضمن 100 شخصية مؤثرة عام 2021.

وتعليقا على ذلك، قالت سراج «عندما قرأت اسمي بجانب اسم الملا عبدالغني برادر، استغربت وسألت نفسي ما هو القاسم المشترك بيني وبينه، أردت مقابلته لأعرف وجه الشبه بيننا ولكنني لم أنجح في ذلك».

وشاركت محبوبة سراج في أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان، ونشطاء المجتمع المدني الأفغاني في العاصمة أوسلو عام 2022.

