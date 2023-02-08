زلزال القرن.. المنقذون يسابقون الوقت والصقيع والدمار

النهار Plus

أنقرة- دمشق- الوكالات: أعلنت إدارة الكوارث التركية امس ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلاً و21103 إصابات. وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أفاد بوقت سابق أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي كان مركزه جنوب شرقي بلاده ارتفع إلى 3419، وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة وعمليات الإنقاذ.

وقال أوقطاي، في تصريحات للصحافيين إنه سيُسمح فقط لعربات الإنقاذ ونقل المساعدات بدخول ومغادرة خطاي وقهرمان مرعش وأديامان وهي 3 من أكثر الأقاليم تضرراً وفق رويترز.

أما في سورية، فقد قُتل ما لايقل عن 1621 وأصيب الآلاف في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة بتركيا المجاورة، بحسب ما المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن 812 قتيلاً و1449 مصاباً سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة النظام في حصيلة غير نهائية. بدوره، قال فريق الإنقاذ التابع لـ«الخوذ البيضاء» إن ما لا يقل عن 790 شخصاً قتلوا في شمال غربي سورية الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2200 وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

يشار إلى أنه بذلك يتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا 5000 قتيل.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

يذكر أن الزلزال الأول وقع فجر الاثنين على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية. وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو. من جانب آخر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجات هز شرقي تركيا، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا.

ونشرت تركيا أكثر من 24400 من رجال البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال. وقال مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تتار، إنه يتوقع ارتفاع العدد مع وصول أفراد إضافيين رغم عرقلة احوال الطقس الشتوي لانتشارهم. وأضاف «الأحوال الجوية السيئة مستمرة في المنطقة. لذلك قد يصعب من وقت لآخر نقل فرق البحث والإنقاذ إلى هناك».

وانخفضت درجات الحرارة خلال الليل في مدينة غازي عنتاب التي ضربها الزلزال إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر. وأضاف تتار أن 10 سفن تساعد في جهود الإنقاذ بنقل الجرحى إلى مستشفيات خاصة من ميناء الإسكندرونة على البحر المتوسط. وأشار إلى أن نحو 55 مروحية نفذت 154 طلعة جوية لنقل مساعدات طارئة، وتوزع ما يقرب من 85 شاحنة موادا غذائية. كما ذكر أن إدارة الكوارث تلقت 11342 بلاغا عن انهيار بنايات، لكن تم التأكد من انهيار 5775 منها فقط.

وكان الزلزال، هو الأكبر الذي تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأميركية منذ هزة أرضية جنوب المحيط الأطلسي في أغسطس 2021.

واستنفرت الجهود محليا في كلتا الدولتين لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف قاسية، كما بادرت العديد من الدول لتقديم المساعدة في محاولة لتخفيف هول الكارثة التي لحقت بالشعبين. وحذرت منظمة الصحة العالمية، امس من احتمال تضرر ما يصل إلى 23 مليون شخص من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسورية. وأضافت أن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير مع عثور رجال الإنقاذ على مزيد من الضحايا. ويشعر الكثير من سكان المناطق المنكوبة بالذعر إلى حدٍ يدفعهم إلى رفض العودة إلى منازلهم. وتقع تركيا في منطقة زلازل هي الأكثر نشاطا حول العالم. وفي عام 1999، ضرب زلزال البلاد، ما أسفر عن مقتل 17000 شخصا في المنطقة الشمالية الغربية. كما قتل 3300 شخصا في تركيا جراء زلزال في ولاية أرزنجان الشرقية.

