«الصليب الأحمر» تنتقد غض الطرف عن معاناة سورية

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عواصم- الوكالات: حذر مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط من ان «غض الطرف عن المعاناة الإنسانية في سورية أمر قاس ولا إنساني» وأن المأساة الانسانية في البلاد تتفاقم بعد وقوع الزلزال المدمر.

وقال الصليب الأحمر الدولي ان «الزلزال دمر مستشفيات في سورية ونعمل لتأمين مستشفيات ميدانية» مضيفا « السوريون يعانون من أزمة إنسانية من قبل الزلزال والآن تحول الأمر إلى كارثة». واشار الصليب الأحمر الدولي الى فرق الإنقاذ لا تملك المعدات اللازمة للوصول إلى العالقين تحت الانقاض وقال ان فريقا من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سورية.

لمتابعة اوضاع مئات العائلات السورية التي باتت في العراء جراء الزلزال مطالبا بمزيد من الدعم لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الزلزال.

من جهتها، قالت ميريام عطا الله مبعوثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في تركيا، إن هناك حالة طوارئ بسبب أن الزلزال من المستوى الرابع والتى يعتبر أكثر الزلازل خطورة مضيفة أنه الهلال الأحمر يقدم دعما ماليا ونفسيا لأهالى الضحايا والمساعدة فى عمليات إنقاذ العالقين. وأضافت «عدد كبير من اللاجئين السوريين بين الضحايا بتركيا.. وهناك العديد من الأسر المشردة فى تركيا جراء الزلزال ونبحث لهم عن مأوى».

وتتضاعف كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سورية مع الدخول باليوم الثاني، وبينما يسابق عمال البحث والإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا وإخلاء المصابين العالقين تحت الانقاض تحدث مسؤولان إعلامي وإغاثي أن معبر باب الهوى الحدودي مغلق منذ صباح الاثنين أمام جميع المساعدات الإنسانية وهو الشريان الوحيد الذي يغذي المحتاجين في المنطقة، منذ سنوات.

وقال «الدفاع المدني» الذي تستجيب فرقه لعمليات الإخلاء وإسعاف المصابين، إن عمليات البحث مستمرة منذ أكثر من 30 ساعة، وسط صعوبات كبيرة، واستمرار الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أن عدد الأبنية المدمرة التي سجلها حتى الآن بلغ أكثر من 210 أبنية بشكل كامل، وأكثر من 520 بشكل كلي، فضلا عن آلاف الأبنية والمنازل المتصدعة.

و«حتى هذه اللحظة لم يصل إلى مناطق شمال غربي سورية أي دعم حقيقي بمعدات تسهم في رفع الانقاض وسحب العالقين»، حسب ما يوضح، منير مصطفى، نائب مدير «الدفاع المدني» للشؤون الإنسانية. وقال لموقع قناة «الحرة» الاميركية «هناك محاولات لتأمين بعض الأغذية والمساكن وتحويل بعض الأموال لكن للأسف هناك مواد غير موجودة في الداخل السوري مثل تركستات ولودرات ومعدات بحث وإنقاذ. هذه المعدات تحتاج لأن تشحنها الدول».

في غضون ذلك قال مسؤول كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الأضرار التي لحقت بالطرق ونقص الوقود والطقس الشتوي القاسي في سورية كلها عوامل تعرقل مواجهة الوكالة لآثار الزلزال الذي وقع الاثنين وأودى بحياة كثيرين، بينما ترك الملايين في حاجة إلى المساعدة. وأضاف المصطفى بن لمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة في مقابلة عبر رابط فيديو من دمشق لوكالة رويترز «البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس لكننا نعمل بجد». وأشار بن لمليح إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة دون الحصول على المواد الأساسية، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل على الإسراع بحشد جميع المساعدات الممكنة للمناطق المتضررة.

