حلب المنكوبة.. الزلزال لا يكترث لـ«فوالق السياسة»

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حلب- الوكالات: تلقت مدينة حلب، التي مزقتها الحرب في سورية، الضربة الأكثر إيلاما من الزلزال الدموي الذي دمر أجزاء من تركيا أيضا. وتجاوز عدد ضحايا الزلزال العنيف حاجز الألف قتيل في هذه المدينة الواقعة شمالي سورية. وأكدت فرق الطوارئ أن العديد من المنازل تضررت من الزلزال أو انهارت تماما، ولا يزال الكثير من السكان عالقين تحت أنقاض البنايات.

ويقيم في حلب ملايين اللاجئين الذين تشردوا بعد أن أفقدتهم الحرب الأهلية منازلهم.

وتقتسم قوى عدة السيطرة على المدينة أبرزها القوات الحكومية وقوات يقودها الأكراد علاوة على جماعات من المعارضة. ولا تزال تلك الأطراف منخرطة في الصراع في المنطقة.

ووفقا لمصادر منفصلة عن الحكومة السورية وجماعة «الخوذ البيضاء» للإنقاذ التي تعمل في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية في حلب توفي حوالي ألف شخص في المنطقة حتى الآن بعد الزلزال. وأظهر فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبنى في حلب وهو ينهار بينما يهرع المحيطون به إلى مكان آمن بعيدا عن موقع الانهيار.

وقال سكان من مدينة حلب لوكالة أنباء رويترز إنهم ليس لديهم مأوى سواء لأن منازلهم انهارت أو لأنهم خائفون من المزيد من الزلازل. ووصف متحدث باسم جماعة «الخوذ البيضاء» لأعمال الإنقاذ مدينة حلب بأنها «منطقة منكوبة»، مؤكدا أن هناك أسرا لا تزال عالقة تحت الانقاض.

وقال أحد سكان مدينة جنديرس إنه فقد 12 من أفراد عائلته جراء الزلزال، بينما قال آخر إن أقاربه لا يزالون عالقين تحت الانقاض وأضاف «نسمع أصواتهم، فهم لا يزالون على قيد الحياة، لكن ليس لدينا طريقة ولا منقذين ولا معدات لإخراجهم».

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، تم الدفع بجميع خدمات الطوارئ إلى المنطقة، بمن في ذلك قوات الجيش وطلاب متطوعون. وقال هشام شاويش من قسم المتابعة الإعلامية في «بي بي سي» والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن هذا لا يكفي للتعامل مع حجم الدمار.

وقالت لجنة الإغاثة الدولية، وهي مؤسسة خيرية يصل طاقم العمل الخاص بها على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية إلى ألف عضو، إنها بدأت بالفعل إجراءات مكافحة أول انتشار للكوليرا في عشر سنوات وأنها كانت تستعد في الوقت الحالي لهبوب عاصفة ثلجية عندما ضرب الزلزال المنطقة.

وتسببت ظروف الطقس السيئ ودرجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد والأمطار الغزيرة في إعاقة جهود الإنقاذ. ووصف مارك كاي، مدير الرعاية في الشرق الأوسط في المنظمة، الموقف بأنه «أزمة داخل أزمة»، مؤكدا أن مساحات شاسعة من المنطقة لا يمكن الوصول إليها بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات الاتصالات بعد الزلزال. وأشارت تقارير إلى أن بعض الناس في المنطقة أصبحوا بلا منزل عشرين مرة بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011 وتحولت أحياء كاملة، بينها مستشفيات، في جميع أنحاء سورية إلى حطام نتيجة للقتال قبل أن يضرب الزلزال المنطقة.

