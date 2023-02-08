غوتيريش يدعو العالم إلى إنقاذ تركيا وسورية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دول العالم الى مساعدة تركيا وسورية لمواجهة كارثة الزلال المدمرة واكد غوتيريش أن «فرقنا على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة»، مضيفاً في بيان «نعوّل على المجتمع الدولي لمساعدة آلاف العائلات المنكوبة جراء هذه الكارثة عدد كبير منها في حاجة عاجلة الى المساعدة الإنسانية في مناطق يصعب الوصول اليها». وفي تغريدة قال فيليبو غراندي، رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الوكالة الأممية «مستعدة قدر الإمكان لتقديم المساعدة الطارئة للناجين عبر فرقها الموجودة على الأرض». وتوجه الدعم الدولي بشكل رئيسي إلى تركيا التي أطلقت في صباح الاثنين نداء للمساعدة الدولية قبل ان تحذو دمشق حذوها.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتقديم التعازي ومعاودة التأكيد على استعداد واشنطن للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا وسورية. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن «أشار إلى أن الفرق الأميركية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى التي قد يحتاجها الأشخاص المتضررون من الزلازل، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية». كما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن هاتفياً إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو مساء الاثنين بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص في مناطق من تركيا وشمال غرب سوريا. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إن الولايات المتحدة تنظر في موارد التمويل الإضافية المتاحة للتعامل مع تداعيات الزلزال على جانبي الحدود التركية السورية. وقال برايس «كان من المهم للغاية بالنسبة للوزير (بلينكن) أن يتحدث إلى نظيره جاويش أوغلو لتقديم التعازي في المقام الأول وليوضح.. أننا سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى رفع سماعة الهاتف وإبلاغنا (بما يحتاجونه)».

وأضاف برايس أن بلينكن طلب من كبار موظفيه تحديد التمويل الذي قد يكون متاحاً لمساعدة تركيا والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في سورية. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات لسورية عبر المنظمات الإنسانية التي تتعامل معها.

بدورها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن الولايات المتحدة شرعت في نشر فريق من المتخصصين في التعامل مع الكوارث بعد الزلزال. وأضافت باور في بيان أن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث «سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية، وكذلك مع شركائنا على الأرض والوكالات التابعة للحكومة الأميركية».

وقال البيان إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية من فرجينيا وكاليفورنيا.

في سياق متصل، قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي فعّلت آلية الاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات بهدف تنسيق إجراءات دعم لتركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال المدمر. وتعزز الآلية قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة أزمات كبرى تتطلب استجابة على مستوى دول الاتحاد. ومن خلال هذه الآلية، تنسق رئاسة المجلس الأوروبي الاستجابة السياسية للأزمات عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى.

كما أعلنت قطر إنشاء «مستشفى ميداني» وإرسال «فرق بحث وإنقاذ» إلى تركيا. وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات التي ارسلت فريقًا مماثلاً و«مساعدات طارئة» إلى سورية. الى ذلك أشار الرئيس فلاديمير بوتين الى أن بلاده «ارسلت عمال انقاذ» إلى سورية وتركيا، على ما أعلن الكرملين بعد اتصال هاتفي مع نظيريه التركي رجب طيب اردوغان والسوري بشار الأسد. وقالت الوكالة الصينية الرسمية للمساعدات الخارجية إنها على اتصال بالسلطات التركية والسورية مؤكدة أنها «مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة». وأعلن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي إن إيران مستعدة لتقديم «مساعدة فورية للدولتين الصديقتين»

