الأهلي في موقعة نارية أمام ريال مدريد

دوليه

يخوض الأهلي المصري موقعة نارية أمام ريال مدريد الإسباني اليوم على ملعب «مولاي عبد الله» في الرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب لغاية السبت المقبل.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في المونديال بداية من نصف النهائي فيما تخطى الأهلي عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل الأميركي.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي نظيره ريال مدريد بعدما التقيا في صيف 2001 بالقاهرة في احتفالية ضخمة أقامها النادي المصري في ستاد القاهرة الدولي. وحضر ريال مدريد لخوض المباراة بكامل نجومه وعلى رأسهم زين الدين زيدان وروبيرتو كارلوس وراؤول غونزاليس ولويس فيغو وغيرهم من اللاعبين العظماء في كرة القدم.

وفاز الأهلي على ريال مدريد بهدف دون رد سجله محترف الفريق الأحمر السابق صنداي وسط حضور جماهيري غفير من عشاق الأهلي الذين احتشدوا في مدرجات ستاد القاهرة. وأكد الإسباني فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدري السابق أن تاريخ النادي الملكي في كأس العالم للأندية يعطيه الأفضلية في مواجهة الأهلي بنصف النهائي. وقال ديل بوسكي في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة المصرية «ريال مدريد يمر بأزمة، حيث يفتقد العديد من اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب الإصابات، لكنه يملك أفضلية لتحقيق الفوز، بفضل العديد من أصحاب الخبرات».

وأضاف «الفروق في كرة القدم أصبحت غير موجودة وتلاشت، فاللعبة تطورت بشكل كبير في السنوات الماضية، لذلك أتوقع أن تكون مباراة قوية». وزاد: «لا أتابع الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية، لكنه فريق كبير ويحقق نجاحات دائما في مونديال الأندية». وختم: «عندما كنت مدربا لريال مدريد في 2001، واجهت الأهلي في مباراة ودية بالعاصمة المصرية، لكننا خسرنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كما أن الأهلي كان فريقا رائعا، وقدم مستوى جيدا، واستحق الانتصار». من جانبه بمر ريال مدريد بفترة تراجع في المستوى ومعاناة مع الاصابات من جانبه بمر ريال مدريد بفترة تراجع في المستوى ومعاناة مع الاصابات إذ سجل الفريق الإسباني خسارة قاسية مساء الأحد بالدوري المحلي أمام ريال مايوركا 0-1 ليتخلف عن غريمه المتصدر برشلونة بثماني نقاط. وقد خسر خدمات عدة لاعبين أبرزهم كريم بنزيمة والحارس تيبو كورتوا.

