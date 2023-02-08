تعليق النشاط الرياضي في تركيا

دوليه

علّقت السلطات التركية النشاطات الرياضية كافة في البلاد «حتى إشعار آخر» إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد وسوريا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 2600 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن وزير الشباب والرياضة التركي أول من أمس. وكتب الوزير في بيان نشره عبر حسابه على تويتر «أعلن وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو تعليق جميع المسابقات الرياضية الوطنية حتى إشعار آخر بسبب الزلزال».

وكان من المقرر إقامة ثلاث مباريات أول من أمس ضمن دوري كرة القدم: اثنتين في اسطنبول وثالثة في شرقي البلاد على حدود البحر الأسود، قبل أن يعلن الاتحاد المحلي للعبة تأجيلها إلى موعد غير محدد.

وقال الاتحاد «كما أعلن وزير الشباب والرياضة، تم تأجيل المسابقات الرياضية. لذلك قمنا بتأجيل مباريات بطولتنا في كرة القدم». وتابع رئيس الهيئة الكروية محمد بويوكيكي «كما تعلمون، أنا من غازي عنتاب (مدينة قريبة من مركز الزلزال). أعرف المنطقة جيداً. بصفتي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، فإننا نقف مع دولتنا وأمّتنا. يجب علينا اليوم أن نتحرك أكثر من أي وقت مضى لتضميد جراحنا معاً».

