انتشال الغاني أتسو من تحت الأنقاض

دوليه

ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه تم انتشال اللاعب الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض أعقاب الزلزال الذي وقع في تركيا. وأوضحت الصحيفة أنه تم انتشال لاعب تشلسي ونيوكاسل السابق وهو على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق عمليات بحث واسعة لانتشال لاعب هاتاي سبور التركي، مبينة أن عدداً من المقربين من الدولي الغاني أكدوا أنهم تم نقله إلى المستشفى وأنه بحالة جيدة. وكان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن نائب رئيس النادي. وانضم لاعب الجناح (31 عاماً) في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي. وقال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة بلاي سبور التركية على يوتيوب «تانر صفوت وكريستيان أتسو لا يزالان تحت الانقاض». من جهته قال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر «نصلي من أجل لاعب غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. نواصل جهودنا للتواصل مع مسؤولي هاتاي سبور والاتحاد التركي لكرة القدم نظراً لصعوبة الوضع». من جهته قال الرئيس الغاني نانا أفوكو-أدو عبر تويتر «صلواتنا وقلوبنا مع الناجين ونصلي لايجاد مواطننا الغاني كريستيان أتسو معافاً سليماً». وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد السعودي. وكتب نيوكاسل في تغريدة «نصلي من أجل بعض الاخبار الايجابية». وسجل أتسو الاحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا(1-0) ضمن منافسات الدوري التركي. وغرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقا الاسباني السابق بعد اللقاء «انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة». وخاض آخر مبارياته الدولية في سبتمبر 2019، علماً أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

