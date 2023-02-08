كيروش مدرباً لقطر

دوليه

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اول من أمس تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب الوطني، بعد مشاركة مخيبة في مونديال 2022 على أرضه. وجاء في تغريدة

لحساب الاتحاد على تويتر «البرتغالي كيروش مدرباً للعنابي. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني». وخاض البرتغالي الذي سيبلغ عامه السبعين في الاول من مارس، غمار نهائيات كأس العالم 4 مرات، مرة مع منتخب بلاده و3 مرات مع ايران التي أشرف عليها لعقد من الزمن على فترتين. ويحل كيروش بدلا من الاسباني فيليكس سانشيس الذي لم يجدد الاتحاد القطري عقده عقب الخروج القاسي من كأس العالم على ارضه بــ 3 هزائم من 3 مباريات في دور المجموعات.

