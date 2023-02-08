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دوليه

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لاتسيو تعادل مع فيرونا


خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة فيرونا مع ضيفه لاتسيو، أول من امس، بالمرحلة 21 من الدوري الإيطالي. وتقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع الإسباني بيدرو رودريغيز في الثواني الأخيرة للشوط الأول، لكن البلجيكي سيريل نغونغي أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 51. ورفع لاتسيو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة لفيرونا في المركز الثالث من القاع. وفي مباراة أخرى اقتنص مونزا تعادلا مثيرا من ضيفه سامبدوريا 2-2. وتقدم مانولو غابياديني بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 12، ثم تعادل أندريا بيتانيا لمونزا في الدقيقة 33. وسجل غابياديني الهدف الثاني له ولسامبدوريا في الدقيقة 58، لكن مونزا حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها ماتيو بيسينا هدف التعادل القاتل. ورفع مونزا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، مقابل 10 نقاط لسامبدوريا في المركز قبل الأخير.


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