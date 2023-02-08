سيتي في مرمى العقوبات

دوليه

أفادت تقارير صحافية متعددة أن فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي معرض لتوقيع عقوبات رادعة وغير مسبوقة عليه في حال ثبوت إدانته بخرق قواعد اللعب المالي النظيف. وأعلنت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر سيتي معرض لعدد كبير من العقوبات إذا ما ثبتت إدانته جاء أبرزها على النحو التالي. منع النادي وحظره من لعب أي مباريات في الدوري، خصم نقاط من رصيده، إعادة بعض المباريات التي تقررها رابطة الدوري الإنكليزي ، طرد النادي من الدوري وهبوطه إلى الدرجة الدنيا، دفع غرامة مالية كبيرة، إلغاء أو رفض تسجيل لاعبين جدد، توقيع أي عقوبة أخرى تراها رابطة الدوري الإنكليزي مناسبة. وكانت رابطة الدوري اتهمت مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وأعلنت الرابطة إحالة سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.