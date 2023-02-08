عاشور: تجديد عقود المحترفين قريباً

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طمأن رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور جماهير النادي بالتوصل إلى اتفاق مع جميع اللاعبين المحترفين في الفريق والذين تنتهي عقودهم بانتهاء الموسم الحالي.

وقال عاشور في تصريحات صحافية بعد تتويج الأخضر بلقب كأس ولي العهد أول من أمس: «مجلس الإدارة توصل إلى اتفاق مع جميع اللاعبين لتجديد عقودهم، وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام القليلة المقبلة».

وحقق الأخضر لقبه التاسع بتغلبه على السالمية بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والإضافي 2-2 أول من أمس في المباراة النهائية.

وأعرب عاشور عن سعادته بإحراز اللقب الغالي، واعداً جماهير الأخضر ببذل أقصى الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، وقال: «الجماهير تستحق هذا اللقب، والنادي يستحقه واللاعبون يستحقونه، فالعربي قلعة كبيرة بنيت على سواعد رجال مؤسسين، وسيظل كبيراً بفضل رجاله وجماهيره».

ورفض عاشور انتقاد حكم المباراة النهائية، لكنه أكد أن الحكام المحليين لديهم أفضل من هذا المستوى وأنهم يحتاجون لصقل خبراتهم من خلال المعسكرات أو المعايشات، مطالباً اتحاد الكرة بزيادة المخصصات المالية للحكام.

ونفى رئيس النادي العربي وجود أي مشكلة فيما يتعلق بعقد اللاعب سلطان العنزي، وقال: «الجميع أخذ مستحقاته، وبعد التتويج بلقب كأس ولي العهد سيأخذون المزيد».

