السنوسي: من بطولة لبطولة

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عبّر الليبي السنوسي الهادي عن فرحته التتويج بلقب كأس ولي العهد بعد الفوز على السالمية 4-1 بركلات الترجيح أول من أمس في المباراة النهائية. وقال السنوسي في تصريحات صحافية بعد اللقاء إن «المباراة كانت صعبة أمام فريق محترم مثل السالمية»، مضيفاً: «إن شاء الله من تقدم إلى تقدم ومن بطولة إلى بطولة».

واتفق مواطنه محمد صولة على صعوبة المواجهة أمام السالمية، وقال إن السالمية فريق ليس سهلاً وان مباريات الكؤوس تختلف كثيراً عن مباريات الدوري، معرباً عن سعادته بالفوز والاحتفاظ باللقب.

وأضاف: «تعبنا في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولم ندع الجماهير تخرج من المباراة وهي حزينة».

