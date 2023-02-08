إبراهيم: لم يحالفنا الحظ

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تحسر مدرب السالمية محمد إبراهيم على ضياع لقب بطولة كأس ولي العهد بعد أن كان السماوي قريباً من التتويج به، إلا أن لاعبيه لم يحافظوا على تقدمهم في الوقت الأصلي ثم في الوقت الإضافي قبل أن يخسر السالمية بركلات الترجيح. وذكر إبراهيم أن الحظ تخلى عن فريقه في بعض الأوقات، إلى جانب تعرض أكثر من لاعب للإصابة، ممتدحاً جهود لاعبيه الذين كانوا عند حسن الظن. ونوه إبراهيم بأن لاعبيه عانوا من الإجهاد، ورغم ذلك قدموا أداء نموذجياً، مضيفا أن الأهم في الوقت الحالي هو التركيز على مباريات الدوري الممتاز، إذ تنتظر السالمية مواجهة ضد الفحيحيل بعد غد ضمن الجولة الثالثة عشرة.

