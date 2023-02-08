الأبيض يستضيف الساحل

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يستقبل الكويت ضيفه الساحل في الساعة 06:00 مساء اليوم في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز التي تستكمل غداً بمباراتي النصر مع كاظمة، والقادسية مع الجهراء، وتختتم الجمعة بلقاءي السالمية مع الفحيحيل والتضامن مع العربي.

وتجمع مباراة اليوم الأبيض متصدر الترتيب برصيد 23 نقطة ، مع الساحل متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، ورغم ذلك، فإن مهمة المضيف لن تكون سهلة لأن الساحل قادم من تعادل مع السالمية 1-1 في الجولة الماضية. كما أن فريق محمد دهيليس خسر بصعوبة أمام الكويت في الدور الأول بنتيجة 2-3، وغالباً ما يظهر بصورة مميزة أمام الفرق الكبيرة. أما الكويت، فيريد استغلال هذه الفرصة للابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق مع مطارديه العربي وكاظمة.

