خسارة قاسية للزمالك أمام فاركو

دوليه

تلقى الزمالك خسارة قاسية أمام مستضيفه فاركو بنتيجة 0 - 3 على ملعب برج العرب بالإسكندرية أول من أمس ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز. وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على فيوتشر وقبلها كان قد خاصم الانتصارات في 5 جولات متتالية لكنه فشل في الحفاظ على تلك العودة وخسر أمام فاركو وهي الهزيمة الرابعة في 17 جولة.

وشهدت المباراة موقفا غريبا بجلوس البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الدكة لكنه لم يتدخل في أي شيء وظل جالسا كمتفرج فيما تولى أسامة نبيه مهمة الإدارة الفنية.

وأعاد مرتضى منصور المدرب البرتغالي لمنصبه لكن بدون مساعديه في خطوة اعتبرت مخرجا لعدم دفع الشرط الجزائي في عقد فيريرا فيما يرفض الأخير مغادرة مصر بدون الحصول عليه. وتقدم فاركو بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق المهاجم شكري نجيب ثم أضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 30 قبل أن يسجل البديل السوداني سيف تيري الهدف الثالث في الدقيقة 90+3. وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 29 في المركز الرابع بينما ارتفع رصيد فاركو بقيادة مديره الفني طارق العشري إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مستوى ضعيفا للغاية للزمالك الذي كان تائها طوال اللقاء ولم يشكل الخطورة المطلوبة للتسجيل وهي نتيجة قد تبدو طبيعية لوجود مديرين فنيين على دكة البدلاء.

بدأت المباراة بمحاولات للاختراق على الأطراف من جانب فاركو عن طريق الجناح رزقي حمرون وسدد عمرو جمال كرة تصدى لها الحارس محمد عواد. وسقط مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد في خطأ كوميدي عندما وصلته الكرة وحاول تمريرها في اتجاه الوسط لكنه سدد الهواء لتصل الكرة إلى شكري نجيب الذي انفرد بالمرمى وسدد في الشباك.

ووصل الزمالك للمرة الأولى إلى مرمى فاركو بعد مرور ربع ساعة بانطلاقة من زيزو وتمريرة عرضية أبعدها الدفاع ببراعة. ومن خطأ جديد في التمرير خطف فاركو الكرة لتصل إلى عمرو جمال الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة خدعت الحارس محمد عواد ومرت إلى الشباك في الدقيقة 30.

ولجأ الزمالك للتسديد أملا في التسجيل لكن الدفاع والحارس كانا بالمرصاد وظهر لاعبو الفريق الأبيض في حالة يرثى لها في باقي دقائق الشوط الأول في ظل الفشل في إكمال الهجمات.

وبدأ الشوط الثاني بمشاركة أحمد أبو الفتوح على حساب سيف جعفر ثم أشرك الزمالك لاعبه محمد طارق بعد إصابة مصطفى الزناري كما دفع فاركو باللاعب عبدالناصر محمد بدلا من رزقي حمرون الذي تعرض أيضاً للإصابة. وتواصل اللعب السلبي من الزمالك مع تأمين دفاعي من فاركو وشارك يوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي في هجوم الفريق الأبيض.

وأبعدت العارضة هدفا محققا لصالح فاركو من كرة رائعة مررها كينجسلي سوكاري، ووجهها عمرو جمال بتصويبة قوية. وأضاع عمرو السيسي انفرادا للزمالك بتألق من الحارس محمد سعيد ثم شارك إبراهيما نداي وعمر جابر بدلا من سيد عبدالله وعبدالشافي وألقى فاركو بآخر أوراقه بنزول سيف تيري وعلي بهيج بدلا من شكري نجيب وعمرو جمال. ونجح سيف تيري في تسجيل الهدف الثالث بمجهود فردي رائع حيث مر من 3 مدافعين من الزمالك وسدد في الشباك.

