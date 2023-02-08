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دوليه

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مرتضى: نتعرض لمؤامرة


انفجر مرتضى منصور رئيس الزمالك غضبا عقب خسارة الفريق الأول أمام فاركو 0-3 بالإسكندرية ضمن الجولة الـ 17 من الدوري المصري. وقال منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك «ما حدث مع الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها، لكن اتحاد الكرة رفض قيد لاعبي الزمالك الجدد». وأضاف: «وبناء عليه تمت دعوة مجلس الإدارة لجلسه طارئة، لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك، بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي، ليرضي الفريق المنافس».


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