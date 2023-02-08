ملاحظاتي على نهائي كأس ولي العهد

محلية

مبروك للعربي وهاردلك للسالمية بتعادلهما في المباراة وفوز العربي بضربات الجزاء (شر لا بد منه)... فقد جانب هذه المباراة الكثير من الاحداث والملاحظات الفنية والادارية على جميع عناصرها والتي يمكنني ان ألخصها بالتالي:

• كان موقف الكويت انسانيا عندما جاء امر اميري بإلغاء اي احتفالات قبل بداية المباراة بسبب ضحايا زلزال سورية وتركيا ودخول الفريقين الملعب بيافطة تعزية والوقوف معهم في هذه الشدة.

• توقيت المباراة كان في وقت مبكر (6 مساء) اثر على الحضور الجماهيري وهو وقت لا يناسب الكثير من الجماهير التي تعمل وينتهي وقت اعمالهم في الساعة الثالثة او الرابعة مساء فكان الافضل ان تقام بعد صلاة العشاء (هذا معمول به في الدوري السعودي). الا ان ذلك يتم بالتنسيق مع ديوان سمو ولي العهد.

• الاخراج التلفزيوني كان مميزا فيما عدا بعض اللقطات التي كانت تعرض فيها المنصه الاميرية بتوقيت غير مناسب «أعتقد مفهوم»!

• وقصه استقبال رئيس النادي ولاعبي العربي باستديو داخل الملعب بعد نهاية المباراة مباشرة شيء لا يحدث الا في الكويت؟

• كانت المباراة متكافئة في المستوى وتم تسجيل اربعة أهداف جميلة لا تتكرر كثيرا بالدوري الكويتي... فالتعادل مقبول للفريقين وارتضوا بأن يلعبوا ضربات الجزاء.

• وضح من كثرة الاصابات التي حدثت لبعض اللاعبين بالفريقين ضعف اللياقة البدنية وعدم قدرتهم على الصمود الى نهاية المباراة سواء بالشوط الثاني او الاضافي... ملاحظة مهمه لمدربي اللياقه البدنية باجراء اختبار على اللاعبين لتحديد مستوى اللياقة.

• أعتقد ان المدربين قد اخطأوا في تغيير بعض اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني الذي اعتقد مدرب السالمية بأن المباراة ستنتهي فقام بتغيير افضل لاعبيه بالهجوم بلاعبين بالدفاع للحفاظ على النتيجة؟ وايضا تغيير لاعبين مؤثرين في العربي بالشوط الثاني من غير سبب واضح؟

• أما عند الاحتكام الى ضربات الجزاء كان حارس العربي سليمان عبدالغفور نجم هذه الضربات التي لا اعلم هل لاعبي السالمية تدربوا عليها او يعرفون نقاط القوة والضعف لدى هذا الحارس؟

• والحمد لله ظهر الحكام الوطنيون بمستوى ممتاز وكانت قراراته سليمة وحازمة.

• وفي النهاية كان سمو ولي العهد هو المميز بهذه المناسبة بسلامه على اكثر من مئة شخص حرص على ان يعرف أسماءهم ويناقشهم .

فهذا الشيء لا يتكرر في مثل هذه المناسبات بالكثير من الدول والبطولات... فشكراً سمو الشيخ مشعل وأدامك الله للكويت ذخراً... ويكفي أنك عرباوي وتاريخ يالعربي...

والله من وراء القصد.

