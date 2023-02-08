المقصيد: رؤيتنا النهوض بالرياضة الجامعية

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أعلنت اللجنة العليا لدورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 12 فبراير حتى 6 ابريل المقبل بمشاركة 14 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي يتخللها 7 العاب رياضية للجنسين عن جدول المنافسات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة بالرقعي بحضور فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي رئيس اللجنة العليا ود. احمد الحمدان الامين العام للاتحاد ومسؤولي الكليات والجامعات المشاركة في الدورة ومن نجوم العصر الذهبي سعد الحوطي وعبد الرضا عباس. وافاد المقصيد ان منافسات النسخة الجديدة ستنطلق مطلع الاسبوع المقبل بمشاركة 12 فريقا في كرة القدم العشبية للرجال، و13 فريقا في كرة الصالات و8 فرق في كرة الطائرة، و13 فريقا في البادل، بينما الالعاب النسائية فهي كرة الصالات بمشاركة 5 فرق،و كرة السلة 4 فرق، وكرة الطائرة 8 فرق. وقال المقصيد: «ستكون لعبة البادل هي باكورة المنافسات وستنطلق خلال الفترة من 12 فبراير الحالي حتى 15 من نفس الشهر على ملاعب كلية الكويت للعلوم، ويعقبها كرة الطائرة بنات على صالة جامعة الخليج حيث ستقام الادوار التمهيدية خلال الفترة 13 فبراير حتى 16 على ان تستكمل باقي المنافسات ايام 5، 6، 7 مارس المقبل، بينما تستضيف صالة الجامعة الاميركية منافسات كرة السلة بنات التي ستنطلق 20 فبراير يعقبها كرة القدم للرجال خلال الفترة من 5 مارس حتى 21 من نفس الشهر على ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وستكون منافسات كرة الصالات للسيدات خلال الفترة من 12 الى 18 مارس المقبل على صالة الجامعة الاميركية، وتقام منافسات الكرة الطائرة رجال خلال الفترة من 15 الى 19 مارس على صالة جامعة الخليج، وتختتم المنافسات بإقامة بطولة كرة القدم صالات للرجال من 26 مارس الى 6 ابريل وحفل الختام وتتويج الفرق الفائزة على صالة مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم. وبين المقصيد ان الاتحاد وفر كافة انواع الدعم لمواصلة النجاح الدورة وتحقيق اهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة من اجل النهوض بالرياضة المدرسية والجامعية. من ناحيته، اكد الحمدان جاهزية كافة اللجان العاملة لانطلاق البطولة بعدما تم اعتماد جميع اللوائح والانظمة وجداول المباريات، وقال: «انتهت لجنة المنشآت من اعتماد كل الملاعب والصالات التي ستقام عليها المنافسات بجانب الاستقرار على الاطقم التحكيمية التي ستكلف بإدارة المباريات من خلال الاتحادات المعنية باللعبة». بدوره، ذكر سعد الحوطي ان الاتحاد المدرسي يعد النواة الحقيقية لتطوير الرياضة الكويتية ويجب استثمار الجيل المدرسي من اجل البناء الصحيح للمنتخبات الوطنية في جميع الالعاب، مضيفا ان دورة التعليم العالي في نسختها الاولى اكدت ان الكويت تمتلك المواهب الرياضية المتميزة.

