الإمارات تعتذر عن عدم استضافة «غرب آسيا»

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اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، المقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023. وتسلم اتحاد غرب آسيا كتاباً رسمياً من الاتحاد الإماراتي، تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وبحسب الكتاب الذي حمل توقيع الأمين العام، قال الاتحاد الإماراتي «في البداية نود شكركم على تعاونكم الدائم معنا وجهودكم المستمرة في تطوير كرة القدم في إقليم غرب آسيا، ونود إبلاغكم باعتذارنا عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم، متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان».

