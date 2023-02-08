تكريم «المرعب»

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كرم رواد ديوانية د. عيسى الخليفة أسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب الذي حافظ على صدارة هدافي دورات كأس الخليج على مدى 47 عاماً برصيد 18 هدفاً، إذ لم يستطع أي لاعب طوال البطولات السابقة أن يكسر رقم المرعب جاسم حتى بعد انتهاء النسخة الـ25 التي اختتمت أخيراً في مدينة البصرة العراقية. واهدى رواد الديوانية الأسطورة جاسم لوحة فنية من اعمال الفنان المهندس سليمان العوضي، التي يظهر فيها علم الكويت محتضناً جاسم يعقوب وعليه قلب الحب من الذهب رمز المحبة والثناء لابن الوطن الذي رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، وتأتي هذه البادرة تقديرا لجهود «بوحمود» ولعطائه وانجازاته طيلة مسيرته الرياضية.