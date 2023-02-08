فوز الكويت والصليبخات في «اليد»

محلية

واصل الكويت الثاني مطاردة القادسية المتصدر بفوزه الصريح على العربي 35-25 أول من أمس ضمن الجولة الـ11 في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا انتصارا صعبا للصليبخات على القرين 31-30.

ورفع الكويت رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة خلف القادسية المتصدر بـ 22 نقطة، يأتي بعدهما السالمية 14 نقطة، ثم برقان رابعا 11 نقطة، والعربي خامساً 10 وهو الرصيد ذاته للصليبخات السادس، ثم كاظمة سابعا بـ 8 نقاط بعده الفحيحيل ثامنا بـ8 نقاط ايضا، واليرموك تاسعا 5 نقاط، وأخيراً القرين متذيل الترتيب بنقطتين.

وسيطر الابيض الساعي الى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية إذ يحمل اللقب في المواسم العشرة الماضية، على اللقاء منذ البداية من خلال تركيز لاعبيه على الجانبين الهجومي والدفاعي وهو ما منحه الفرصة في الابتعاد في الفارق الامر الذي مكنه من انهاء اللقاء بفارق كبير وصل الى 10 نقاط محققاً انتصارا مستحقاً. وفي المباراة الثانية كانت الاثارة حاضرة بين الصليبخات والقرين لتقارب مستوييهما طوال اللقاء حيث بقيت النتيجة متأرجحة بينهما قبل ان يتمكن الصليبخات من حسم اللقاء لصالحه بفارق هدف وحيد.

