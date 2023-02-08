ماذا يعني تأخير إعلان الحكومة الجديدة؟

الاخيرة

تنص المادة 71 من الدستور على انه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

ثمة من يتحدث عن امكان صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وفقا للمراسيم التي صدرت اثناء الحل، واعادة الانتخابات، لكن في المضمون فإن النص واضح لجهة ان المجلس لم ينظر في هذه المراسيم، وبالتالي فهي سارية المفعول وغير قابلة للنقض، الا اذا كان هناك اي خلل اجرائي ينقضها.

ان تداول هذا الامر وتبنيه من بعض الجهات النيابية او الحكومية، يكشف عن نية مبيتة لجهة عرقلة عمل السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وتأخير تكليف رئيس مجلس وزراء جديد، وتعيين مجلس وزراء اخر، والضبابية التي تكتنف موقف مجلس الامة بعامة، والنواب بخاصة، تؤشر الى ما يمكن اعتباره تعمدا في تأخير الاجراءات الدستورية، وهذا امر حساس في الظروف الاقليمية والدولية الحالية التي تستوجب عمل كل السلطات على اكمل وجه، واي تعطيل يعني الفراغ في عمل السلطتين، لان تصريف العاجل من الامور يعني ممارسة الوزراء لبعض اعمالهم في اضيق الحدود، وبالتالي عدم اتخاذ قرارات فاعلة.

ماذا يعني هذا الوضع الشاذ؟

اذا كانت هناك نية لتعطيل السلطة التشريعية، فان ذلك يعني تباعا تعطيل السلطة التنفيذية، اما اذا كانت النية العمل على تقويض الديموقراطية من خلال شل عمل مجلس الامة، فان هذا الامر يترتب عليه الكثير من الامور الحساسة، اذا احسنا النية ان لجهة عدم وجود الشخصيات المؤهلة لادارة الوضع بما يتناسب مع المطالب المحقة للكويتيين، او جعل جناح الدولة التشريعية معطلا، واذا اخذنا بالكثير مما كتب حيال هذا الامر، وان هناك نية لشل البرلمان، فهذا يعني عدم ادراك من يعنيهم الامر معنى هذه المغامرة التي تفاقم الازمة الداخلية.

ايا يكن من امر، لا بد من حسم القرار لجهة ايجاد مجلس وزراء يتناغم مع الشعب، ويتعاون مع البرلمان لتمرير هذه المرحلة الحساسة جدا، ليس على صعيد الاقليم فقط، بل ايضا على صعيد العالم الذي يسير نحو تغيير جذري يستدعي الجهوزية التامة في مواجهة اي متغيرات، فهل يدرك الكويتيون هذا الامر، ام سنبقى على «طمام المرحوم» وفقا لمبدأ «الله لا يغير علينا»؟

