وماذا عن ضحايا سورية؟!

الاخيرة

العزاء الحار للإنسانية جمعاء بالأبرياء من ضحايا زلزالي تركيا وسورية ممن تجمع عليهم دمار الزلازل وهبوب موجة الثلج والبرد والأمطار، مما يحتاج إلى التفاف بلد الخير والإنسانية الكويت والدول الخليجية والعربية والعالم أجمع لإيصال معونات الخيام والبطانيات والدواء والغذاء للناجين من أسوأ زلزال أصاب تركيا منذ عام 1939، كما أتى أمس في خطاب القيادة التركية.

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وفي وقت ندعم فيه جهود الإغاثة الكويتية والخليجية المتجهة لتركيا، نطالب بتسخير نفس الجهود لدعم المناطق المنكوبة في سورية عبر التنسيق مع القيادة السورية والمنظمات الدولية للتأكد من آلية وصول المساعدات للجهات المتضررة في مناطق مثل حماة وحلب وغيرها، فالخلاف السياسي ضمن الداخل السوري أو بين القيادة السورية وبعض الأطراف العربية يجب أن ينحى جانباً وليس مبرراً على الإطلاق للتخلي عن مسؤوليتنا تجاه الأشقاء المتضررين في سورية أمام كارثة تظهر بعض الدراسات الجيولوجية أنها قد تكون بداية لسلسلة زلازل مدمرة قد تستمر إلى نهاية هذا العام... يارب سترك!

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آخر محطة:

في وقت تستنهض الأحداث مشاعرنا ومشاعر العالم الإنسانية للتعاطف بشدة مع ضحايا الزلزال في تركيا وسورية على حد سواء، نستذكر للأسف قسوة وعدم إنسانية مشاعر بعض المتشددين والمتطرفين الإسلاميين تجاه الكوارث الطبيعية المماثلة التي تصيب الأمم الأخرى وخاصة غير المسلمة منها، حيث تبدأ منذ اللحظة الأولى عمليات التشفي والشماتة والحقد ونسب تلك الكوارث الطبيعية لأقوال وأفعال تنسب لبعض القيادات السياسية في تلك الدول دون شرح لماذا يعاقب الجميع بذنب فرد أو أفراد وكيف يبررون تعرض دولنا الإسلامية لنفس تلك الكوارث وبشكل أشد وبعدد ضحايا أكبر؟! إظهار قليل من الإنسانية والحياء لا يضر!

