«خليجنا واحد».. الكويت قبلة الفن وحاضنته

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تزينت قاعة الفنون في ضاحية عبدالله السالم بلوحات تشكيلية أبدعها 20 فنانا خليجيا لتشكل محتوى المعرض الثالث لجماعة الفن برعاية الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد.

وتضم «جماعة فن» كوكبة من الفنانين التشكيليين الخليجيين تختلف توجهاتهم ورؤاهم ويجمعهم حب الفن. وقالت الفنانة الكويتية نورة العبدالهادي إن المعارض التي تضم فنانين من دول مجلس التعاون تتسم بطابع خاص إذ تفسح المجال أمامهم للتعارف والاطلاع على ثقافات وفنون دولهم. وأوضحت العبدالهادي لـ«كونا» أن دول الخليج تمتلك فنونا راقية وفنانين متميزين يحرصون على إبراز الجانب الفني لدولهم ويحملون رسائل متعددة مع الحفاظ على الارث الثقافي والخليجي والعربي.

بدوره أكد التشكيلي القطري محمد العتيق حرصه على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تؤكد وحدة الخليج والاخوة ما بين شعوبه، مبينا أنه يعرض أعمالا من إنتاجه وأخرى انتجها بالمشاركة مع فنان كويتي.

من جهتها أعربت الفنانة الإماراتية فاطمة الحمادي عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في هذا المعرض الذي تقدم من خلاله لوحات عبارة عن حروف ممزوجة بفن تشكيلي وتجريدي. وأضافت أنها شاركت في معارض مختلفة في الكويت «الحاضنة للفن والفنانين وتتميز بمعارضها الجميلة وحريصة على الوحدة الخليجية».

من جانبه، قال الفنان السعودي نهار مرزوق إنه يشارك بأعمال فنية تعكس فن العمارة في الخليج. وأضاف أن أعماله تعكس كذلك عنوان الملتقى (خليجنا واحد)، مؤكدا حرصه على أن تبرز أعماله الجانب الإيجابي والوجه المشرق لدول الخليج وأن تحمل مشاعر الفرح والسرور لمن يشاهدها خاصة مع تزامن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.

يذكر أن «جماعة الفن» بدأت مسيرتها في السعودية ثم انتقلت الى سلطنة عمان واليوم تحط في الكويت لتكون الحاضنة للمعرض الثالث للجماعة الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

