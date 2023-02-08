مركز العجيري العلمي يطلق تطبيقاً ذكياً لتشغيل الكهرباء بالطاقة الشمسية

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أعلن المدير العام لمركز العجيري العلمي يوسف العجيري أن المركز يعمل على تجهيز تطبيق ذكي للهواتف بالتعاون مع احدى الشركات السويسرية للاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل الكهرباء في المنازل أوالمزارع أو حتى الشاليهات دعما وتوفيرا للاستهلاك ومحافظة على البيئة، وأكد العجيري في تصريح لـ «كونا» امس أن التطبيق سيسهم في خدمة المواطنين الراغبين بتحويل الطاقة في منازلهم إلى طاقة مستمدة من الشمس لاسيما وأن الموقع الجغرافي للكويت متميز من ناحية سقوط اشعتها عليه في اغلب أوقات السنة، وأوضح أن البيانات التي سيوفرها التطبيق ستوجه المستخدم إلى تحديد الموقع المناسب لوضع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة والاتجاه الصحيح لاسيما وأنه سيكون قائما على دعم الخرائط المكانية اضافة إلى مستوى الغبار العالق في الجو وتواجدها خلال المواسم اضافة إلى توجيه النصائح في آلية الحفاظ عليها لتوريد الطاقة بالشكل الصحيح.

ولفت إلى أن التطبيق جرى العمل عليه مع الشركة السويسرية التي درست فعليا الموقع الجغرافي والمكاني للكويت ونسب الغبار فيها اضافة إلى دراسات اخرى قام بها المركز بشأن تتبع مسار الشمس.

وافاد بأن دراسة المركز لمسار الشمس وحركتها تمت خلال ظاهرة الانقلابين الصيفي والشتوي اذ تم تتبعها في الكويت لمدة 6 أشهر وتصويرها وتوثيق أعلى وأدنى نقطة تصل إليها خلال فصول السنة وفق دراسة علمية توثيقية تعد الأولى من نوعها نفذها المركز من خلال الباحثين العلميين. وأضاف العجيري: إن التطبيق سيوفر بيانات مسار الشمس ونسبة سقوطها على المواقع المراد تطبيق مشاريع الطاقة الشمسية فيها، اضافة إلى بيانات الدراسات السويسرية بشأن الغبار إذ ستوفر على شكل خيارات مختلفة تمكن المستخدم من تحديد موقعه الجغرافي ومنحه خيارات التركيب الصحيح للألواح وادارة مشروعه الشمسي بنجاح، وذكر أن الشمس في الكويت خلال الانقلاب الصيفي يصل أقصى ارتفاع لها بزاوية شبه عامودية مقدارها 84 درجة وفي الانقلاب الشتوي يبلغ ادنى ارتفاع لها بزاوية مائلة مقدارها 37 درجة.

