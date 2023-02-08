الفزعة.. «عوايد الكويت»

الاخيرة

بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد وتحياته وخالص تعازي ومواساة دولة الكويت حكومة وشعبا إلى فخامته وشعب الجمهورية التركية الصديق كما أكد لفخامته تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التركية الصديقة لتجاوز المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين ونقل التوجيهات السامية بتوفير المساعدات الفورية للبلد الصديق وإنشاء جسر جوي باسم دولة الكويت يضم آليات ومعدات وكوادر بشرية متخصصة وطواقم طبية وإغاثية للمشاركة في البحث والإنقاذ وتقديم كافة المساعدات الازمة للمتضررين من آثار الزلزال.

كما أكد سموه على توجيهات حضرة صاحب السمو إلى مجلس الوزراء بإطلاق وتنظيم حملة تبرعات عاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف معاناتهم وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام الكويتية ومؤسسات الدولة المدنية. متمنيا سموه أن يتجاوز البلد الصديق هذه المحنة من خلال قيادة فخامته الحكيمة داعين الله تعالى أن يرحم الضحايا ويكتب عمرا للمفقودين ويمن بعاجل الشفاء على المصابين.

وقد أعرب فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عن بالغ شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لسموهما ورعاهما هذه البادرة الأخوية الطيبة متمنيا لسموهما موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكويتي الشقيق كل رفعة وازدهار.

وكانت قد انطلقت امس اولى طلائع الجسر الجوي الذي صدرت بشأنه توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت الى تركيا جراء الزلزال الذي ضربها..

وتولت وزارة الخارجية التنسيق لتفعيل الجسر الجوي فيما تولى الجيش الكويتي مسؤولية نقل الكوادر والآليات والمعدات جوا.

وتشارك قوة الإطفاء العام بالتعامل مع آثار الزلزال والمساهمة في عمليات البحث والانقاذ عن الضحايا والمصابين والمنكوبين عبر فرقة مزودة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية المتخصصة إلى جانب تقديم المساعدات اللازمة بمشاركة فريق البحث والانقاذ الكويتي.

وذكرت قوة الاطفاء في بيان صحافي أن فريق الإطفاء الذي توجه إلى تركيا يضم 45 ضابطا وضابط صف مجهزين بكامل عتادهم وآلياتهم ومعداتهم الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ.

كما تشارك وزارة الصحة و جمعية الهلال الأحمر في تقديم الدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة اللازمة.

من جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون مي البغلي ان الوزارة بدأت التنسيق مع الجمعيات الخيرية بغية إطلاق مشروعاتها الإغاثية لتعزيز العمل الانساني الكويتي.

وأضافت في تصريح صحافي أن الوزارة ستشرف على المشروعات الإغاثية من خلال قيام من يرغب من الجمعيات في جمع التبرعات بالتقدم بكتاب رسمي مستقل يحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الجمعيات والهيئات الخيرية بدأت بالفعل بتقديم الكتب المطلوبة لحملات جمع التبرعات عن طريق منظومة إدارة الجمعيات الخيرية (اونلاين) التي ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري حيث يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بجميع أشكالها.