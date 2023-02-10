حسابات علمية مفزعة.. 80 ألف قتيل

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عواصم – الوكالات: ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وامتد إلى سورية، الى ارقام مثيرة للذعر مع وصولها إلى أكثر من 18 ألف قتيل لكن مؤسسة لتقدير مخاطر الكوارث أكدت أن الأرقام قد تصل إلى أكثر من 80 ألفا، ليصبح الزلزال واحدا من أكثر الزلازل المميتة في العالم.

وتوقعت مؤسسة «risklayer» الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث أن حصيلة القتلى في البلدين ستتراوح بين 16 ألفا و560 و83 ألفا و470 قتيلا. وأشارت المؤسسة إلى أن توزيع أعداد الضحايا بين البلدين سيكون كالتالي: 34 ألفا و500 ضحية في تركيا، و10 آلاف و800 في سورية، وذلك في حصيلة تشمل الهزة الأرضية العنيفة والهزات الارتدادية التي تبعتها، والتي بلغ عددها حتى اليوم الرابع من الزلزال حوالي 1117 هزة. وفي حال تسببت زلازل تركيا وسورية (الزلزال العنيف والهزات الارتدادية) في مقتل 34 ألف شخص فإنها ستكون ضمن أعلى 15 زلزالا مميتا في العالم، منذ عام 1900.

الى ذلك قال خبراء إن الزلزال القوي الذي ضرب أجزاء من تركيا وسورية كان بشدة تفوق 20 مليار كيلوغرام من المتفجرات. ونبه الخبراء إلى أن المنطقة ستشهد في الأشهر المقبلة 20 زلزالا على الأقل بشدة تفوق 6.5 درجات.

وفي هذا السياق قال مدير مرصد ومعهد «كانديلي لأبحاث الزلازل» في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط. وفي حديث مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، قال أونز «نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999» وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا. وتابع أوزنر: «من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك».

ولا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسورية منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسورية، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال وسط تحذيرات رسمية من أن عدد الضحايا سيرتفع.

