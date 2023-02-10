زلازل صناعية.. أنشطة بشرية تنتج كوارث هائلة

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عواصم – الوكالات: تثار التساؤلات كثيرا مع كل كارثة: هل يصنع البشر الزلازل؟ والإجابة السريعة هي نعم. وبعض هذه الزلازل يكون محدودا في تأثيره، في حين أن البعض الآخر يتفوق على زلازل الطبيعة، وعلى سبيل المثال وقع زلزال في الصين قبل 17 عاما يفوق بقوته زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين.

ويعتمد الأمر على قوة النشاط البشري، فإذا كان أبسط تعريفات الزلزال الطبيعي على أنه طاقة هائلة منطلقة من باطن الأرض فإن البشر بإحداث طاقة في المكان ذاته، مثل التفجيرات النووية يوفرون الطاقة اللازمة لحدوث الزلزال. وبخلاف الزلازل الطبيعية التي تحدث منذ قديم الزمان فإن الزلازل البشرية عمرها قرن ونصف القرن فقط، وفي حين تقع أقوى الزلازل الطبيعية عند التقاء الصفائح التكتونية، فإن الزلازل التي يصنعها البشر تحدث في أماكن بعيدة عنها.

وهناك 5 نشاطات بشرية تؤدي إلى حدوث الزلازل وهي على النحو التالي بحسب موقع worldatlas» «المتخصص في الجغرافيا. وهي: التفجيرات النووية ومشاريع المناجم

وبناء السدود والتكسير الهيدروليكي والتخلص من مياه الصرف الصحي

والتفجيرات النووية التي تُجرى في أعماق الأرض تؤدي إلى حدوث تموج عنيف في القشرة الأرضية وعلى سبيل المثال في سبتمبر 2017 أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أدت إلى حدوث زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وظلت الهزات الارتدادية لهذا الزلزال تتكرر على مدى 8 أشهر.

وحفر المناجم بحثا عن المعادن الثمينة هو نشاط قديم عموما لكن الشركات التي تتولى هذه المهمة باتت تحفر بشكل أعمق من السابق، بحيث تُزال الكثير من الصخور والمواد، وهو ما يؤثر على استقرار الأرض، وفي النهاية تقع الزلازل. وخلال الـ150 عاما الأخيرة، وقع 730 زلزالا بشريا، غالبيتها بفعل أنشطة مرتبطة بالمناجم.

الى ذلك أدت السدود إلى وقوع عدد من أكثر الزلازل ضخامة على صعيد الخسائر البشرية.

وفي الصين، على سبيل المثال، حدث زلازل مدمر بلغت قوته 7.9 درجات (أقوى من زلزال تركيا وسوريا) في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي البلاد عام 2008. ويعتقد أن الزلزال، الناجم عن تجميع 320 مليون طن من المياه فوق خط صدع في باطن الأرض، أدى إلى خسائر بشرية قدرت بنحو 80 ألفا بين قتيل ومفقود.

من جهة ثناية عزيت الكثير من الزلازل الضخمة في مقاطعتي ألبرتا وكولومبيا البريطانية الكنديتين إلى التكسير الهيدروليكي بحقول الغاز الموجودة هناك. بينما تؤدي عملية التخلص من مياه الصرف الصحي تحت الأرض إلى حدوث تكسير، يؤدي بدوره إلى وقوع الزلازل.

