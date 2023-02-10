أول قافلة مساعدات تصل شمال سورية

عربيات ودوليات

حلب – الوكالات: أعلن مصدران في مجال المساعدات أن أول قافلة مساعدات إنسانية لشمال غرب سورية منذ الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين عبرت الى الحدود التركية الجنوبية على أمل العبور. وذكر أحد المصدرين أن القافلة تشمل ست شاحنات. وذكر مسؤول تركي أن معبر باب الهوى الحدودي مفتوح أمام المساعدات الإنسانية وأن السلطات ستفتح عددا قليلا آخر من المعابر بعد يومين إذا كان الوضع الأمني جيدا. وتصف الأمم المتحدة دخول الدعم إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية من خلال باب الهوى بأنه «شريان حياة» لنحو أربعة ملايين شخص تقول إنهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتفاقمت هذه الاحتياجات في أعقاب الزلزال الذي قال منقذون إنه دمر مئات المباني في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة. واستفاد نحو 2.7 مليون شخص في شمال غرب سورية من مساعدات الأمم المتحدة القادمة عبر تركيا شهريا خلال العام الماضي مقابل 43500 تلقوا المساعدات شهريا عبر طرق داخل سورية منذ أغسطس 2021. واكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسن امس أن السوريين المتضررين من الزلزال المدمر في بلادهم وتركيا يحتاجون إلى «المزيد من كل شيء بلا استثناء» فيما يتعلق بالمساعدات. وأضاف في إفادة صحافية في جنيف أن الأمم المتحدة تلقت تأكيدا بأن أولى المساعدات ستعبر من تركيا إلى سورية، داعيا إلى تأكيدات بأنه لن تكون هناك أي عراقيل سياسية أمام إيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تعمل على فتح معبرين حدوديين آخرين مع سورية للتمكين من تدفق المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي ضربها الزلزال. وفي حديثه للصحافيين، قال جاويش أوغلو إن الأضرار التي لحقت بالجانب السوري من الطريق المؤدي إلى معبر حدودي مفتوح فقط للمساعدات الإنسانية في إطار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسبب صعوبات فيما يتعلق بالجهود المبذولة بعد الزلزال. وقال جاويش أوغلو «هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بمساعدة تركيا والمجتمع الدولي (للوصول إلى سورية). ولهذا السبب، تُبذل جهود لفتح معبرين حدوديين إضافيين». وتتوافد على تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية فجر الاثنين، إلى جانب شمالي سورية.