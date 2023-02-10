السوداني: نعمل مع السعودية على «آلية استقرار إقليمي»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه لن يكون هناك سلاح في البلاد إلا في إطار الأجهزة الأمنية المؤسسة بموجب قوانين. وأشار إلى بدء العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السلاح «المتفلت» من خلال لجنة برئاسته.

وقال رئيس الوزراء العراقي في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نُشرت امس «أصدرت قرارا بتشكيل لجنة برئاستي لتبني الإصلاح الأمني في المؤسسات الأمنية. واحدة من أهم أولويات هذا الإصلاح هي السيطرة على السلاح ضمن إطار المؤسسات الأمنية بموجب القانون، أي ليس هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية». وتابع رئيس وزراء العراق أن خيارات إنهاء مشكلة حمل السلاح خارج المؤسسات الأمنية تتضمن المصادرة أو الحوار.

وكشف رئيس الوزراء العراقي أنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقائهما في الرياض على هامش القمة العربية - الصينية، على خريطة طريق لتنمية العلاقات السعودية - العراقية، قائلاً إنه وجده «متجاوباً كالعادة ومتقدماً لتحقيق هذا الهدف بكل وضوح ورغبة جادة».

وقال السوداني «السعودية اليوم دورها مهمٌّ لنا كعرب ودول المنطقة، وعلينا أن نسهم في خفض التوترات وإطفاء الأزمات في المنطقة، لأنَّنا نرفع شعار التنمية، والتنمية تحتاج إلى استقرار، والملفات في المنطقة والعالم ملفات اقتصادية في كل العالم، فالرؤى متطابقة»، مؤكداً أن السعودية والعراق يعملان على بناء آلية للاستقرار الإقليمي، وهما قادران على «التأسيس لنظام استقرار إقليمي وعالمي».

وأكد السوداني استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار السعودي - الإيراني، وتوقَّع عودة الحوار عبر اجتماع قريب، معرباً عن أمله في أن يرتفع مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي. وشدَّد السوداني على «العمق العربي» لبلاده، قائلاً إنَّ «قدر العراق عربي»، وإن «العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، أو أن يكونَ مع طرف ضد آخر»، مشدّداً على أنَّ «البوصلة هي مصلحة العراق وشعبه».

في غضون ذلك وصل رئيس الوزراء العراقي امس إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية تبحث تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد وأبوظبي. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أنه يزور الإمارات لبحث «شراكة مستدامة» بين البلدين. وكان السوداني أورد أسباب زيارته إلى الإمارات في مقال نشرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، الثلاثاء الماضي، قال فيه إن «زيارتنا إلى الإمارات المتحدة بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين». ولفت السوداني في مقاله إلى أنه سيناقش مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة». كما سيناقش «النتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2)، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ركزت بشكل كبير على دعم العراق في مساعيه لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي، عبر تمكينه بالخبرات والاستثمارات والربط الكهربائي الحيوي، وهو ما يتناغم مع أولويات الحكومة وأهدافها لتحقيق التنمية للشعب العراقي».

