اليمن.. 65 % من الأسر النازحة تعاني انعدام الأمن الغذائي

عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: اعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن أكثر من 60% من الأسر النازحة في 11 محافظة تحت سيطرة الحكومة تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتحتاج تدخلا طارئا.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في تقرير الاحتياجات الإنسانية 2023 إن 318019 أسرة نازحة في المخيمات والمنازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتتطلب تدخلا طارئا، وهو ما يمثل 65% من إجمالي الأسر النازحة البالغ عددها 486572. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إلى وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح في 11 محافظة خاضعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد موزعين على ‏646 مخيما و927 تجمعا سكانيا في 105 مديريات. ويعاني النازحون في اليمن، الذين تقول الأمم المتحدة إن عددهم أكثر من 4.5 ملايين، عموما وفي مأرب بشكل خاص من وضع إنساني صعب للغاية جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية ونتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.

