ماكرون وشولتس يتعهدان لزيلينسكي بـ«دعم حتى النصر»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكّد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز - في قمة ثلاثية جمعتهما في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم بلديهما لأوكرانيا عسكريا في حربها المستمرة ضد روسيا، كما أكد الشيء ذاته في وقت سابق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت يحذر فيه زيلينسكي من انتصار روسيا في باخموت. وشدد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في باريس مع نظيره الأوكراني والمستشار الألماني، على «تصميم» بلاده على «مرافقة» أوكرانيا «حتى النصر»، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية. وأضاف ماكرون أن روسيا لن تقدر على الفوز بالحرب، ويجب ألا يحدث ذلك على الإطلاق، وأن أوكرانيا بإمكانها التعويل على فرنسا وشركائها من أجل الفوز بالحرب. وأكد أن دعم أوكرانيا بالعتاد العسكري سيستمر، وستتمّ مواءمته بحسب التطورات. بدوره، أكد المستشار الألماني أيضا للرئيس الأوكراني أن الحلفاء سوف يدعمون بلاده، خاصة عسكريا، «طالما كان ذلك ضروريا» لصد الجيش الروسي. من ناحيته، طالب زيلينسكي الذي كان وصل إلى باريس الأربعاء بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات «في أقرب وقت ممكن». ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس الأوكراني بعد باريس إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، رأى الرئيس الأوكراني في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أنّه إذا استولى الروس على مدينة باخموت الواقعة في شرق البلاد التي تعدّ مسرحا لمعارك دامية منذ أكثر من 6 أشهر، فإنّهم سيحصلون على «أفضلية» وسيرغبون في «الذهاب أبعد من ذلك».

وقال زيلينسكي «بالطبع، من وجهة نظر إستراتيجية، ليس لباخموت أهمية لأنّ الروس دمّروا المدينة بشكل كامل بمدفعيّتهم. لكن إذا استولوا على باخموت، فسيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك. وسيمنحهم ذلك أفضلية».

