واشنطن تنفي تفجير «نورد ستريم».. وموسكو لتحقيق دولي

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: نفى البيت الأبيض نفيا قاطعا ما كشفه تحقيق للصحافي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش من أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 1 و2» ببحر البلطيق في سبتمبر الماضي. وأكد هيرش في تحقيقه الذي نشره بصحيفة «تايمز» البريطانية أن غواصين في البحرية الأميركية عمدوا في يونيو الماضي بمساعدة من النرويج إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر البلطيق، ليقوموا بتفجيرها بعد 3 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيرش ذكر في تحقيقه أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»

ووصفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون تحقيق هيرش بأنه «من نسج الخيال». كما أعاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا التقرير بأنه «كاذب تماما وبشكل مطلق». وردا على سؤال حول ادعاء هيرش بأن أوسلو دعمت العملية، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن «هذه المزاعم كاذبة».

في المقابل حذر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من العواقب التي ستلحق بواشنطن بعد نتيجة تحقيق هيرش فيما دعا الكرملين إلى تحقيق دولي مفتوح.

جاء ذلك ضمن تصريحات ريابكوف لوكالة «نوفوستي»، حيث قال إن هيرش «أكد ما نعرفه وليس لدينا أي شك مطلقا به من أن الولايات المتحدة وربما دول (الناتو) الأخرى، متورطة في هذا العمل التخريبي البشع». من جانبه علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن «مقال هيرش بشأن (السيل الشمالي) يوضح مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولي مفتوح ومعاقبة المسؤولين»، مشيرا إلى أن تحقيق الصحافي المعروف لم يلق تداولا واسعا في الغرب، وهذا أمر «مفاجئ» على حد تعبيره.

