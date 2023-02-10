لافروف في السودان لتوسيع الحضور الروسي بأفريقيا

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: اجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم لاجراء مباحثات مع نظيره السوداني، حول القضايا الثنائية التي تهدف إلى ترقية العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين. كما أن من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وتأتي الجولة الأفريقية في إطار محاولات توسيع الحضور الروسي في أفريقيا، حيث تشتد المنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا. ووصل وزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم قادما من العاصمة الموريتانية نواكشوط، ثاني محطة في جولته الأفريقية التي بدأها من مالي. وجدد لافروف في موريتانيا عرض تقديم الدعم في مكافحة المسلحين، قائلا إنه «يحترم سياسة الحياد التي تنتهجها موريتانيا باستمرار على جميع المحاور» فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.