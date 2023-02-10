الجزائر: تغريم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال 3 مليارات دولار

عربيات ودوليات

قضت محكمة جزائرية الأربعاء بسجن سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق 12 عاما مع تغريمه ورجال أعمال مقربين منه نحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قضت المحكمة بأن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال (لم تحدد عددهم) مبلغ 400 مليار دينار ( 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. ووجهت لهم المحكمة تهمة غسل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999/2019). وإلى جانب التعويض، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة، مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية، بينما تراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائري، ومثلها لرجل الأعمال أحمد معزوز، و15 سنة لمحيي الدين طحكوت (مستثمر كبير في قطاع السيارات سابقا)، و10 سنوات للإخوة كونيناف (رضا، وعبد القادر كريم، وطارق نوح).