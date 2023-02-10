ريال هزم الأهلي.. وضرب موعداً مع الهلال في النهائي

دوليه

قسا ريال مدريد الإسباني على الأهلي المصري وفاز عليه 4-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب أول من أمس، ليلاقي الهلال السعودي في المباراة النهائية غداً السبت. وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).

ويأتي هذا الفوز للريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، وهو يمرّ بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

وأبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه الأيمن، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه. لكنه رغم ذلك، تمكّن من العبور بسهولة على عقبة الأهلي «العنيد» صاحب الخبرة الكبيرة في المسابقة وأبرز المشاركين فيها، حيث تأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1-0 بهدف متأخر من محمد مجدي «أفشة» (88) السبت، بعدما استهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وبالتالي، يلاقي ريال الهلال السعودي في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على فلامنغو البرازيلي 3-2 في نصف النهائي الآخر الثلاثاء. وأبدى معلول حزنه للخسارة قائلاً «واجهنا أفضل فريق في أوروبا والعالم، وكان في أيدينا إدراك التعادل، قبل استقبال هدفين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة. كان من الممكن أن نتفادى آخر هدفين». أما محمد هاني فأكد أن الفريق أغلق صفحة الخسارة وسوف يستعد بقوة ويقاتل من أجل الفوز على فلامنغو البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في البطولة، على غرار آخر نسختين. وفي المباراة التي سبقتها دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية وأودى بالآلاف، كان ريال مدريد مسيطراً منذ الثواني الأولى. وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 42 عندما استغل فينسيوس خطأ قاتلاً من مدافع الأهلي محمود متولّي في ترويض الكرة، ليقتنصها منه وينفرد بالحارس محمد الشناوي ويلعبها من فوقه في الشباك. ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف النادي الملكي النتيجة عندما سدد رودريغو كرة منفرداً بالشناوي الذي صدّها، لتصل إلى فالفيريدي الذي راوغ مدافعاً وسدد في الشباك الخالية (47). وطالب فينيسيوس بركلة جزاء في الدقيقة 58، إثر سقوطه في منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة لم يحتسبها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وسرعان ما كانت ركلة الجزاء من نصيب الأهلي بعد تدخل من الفرنسي إدواردو كامافينغا على حسين الشحات، فانبرى لها معلول وترجمها هدفاً (65). لكن ريال عاد واقتنص ركلة جزاء بعد الرجوع إلى «في إيه آر» إثر التحام بين عمرو السولية وفينيسيوس، لكن الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لم يتمكّن من عبور الحارس محمد الشناوي الذي تألق في التصدي لها (87). ورغم ذلك،

واصل ريال التهديف، فسجّل هدفاً ثالثاً رائعاً عن طريق رودريغو (90+2)، بعد لعبة رائعة مع دانيال سيبايوس الذي مرر له بكعب القدم، ليراوغ الشناوي ويسكن الكرة الشباك. واختتم أريباس رباعية ريال من أول لمسة له بعد دخوله بديلاً لفينيسيوس بتسديدة أرضية داخل الشباك، تحت أنظار الشناوي (90+8).

