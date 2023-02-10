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دوليه

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دورتموند عبر إلى ربع النهائي


نجح بوروسيا دورتموند في تجاوز مضيفه بوخوم ليتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا. أهدى ماركو رويس فريقه بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بتسجيله هدف الفوز على بوخوم 2-1 أول من أمس في دور الستة عشر.
وتقدم بوروسيا دورتموند بفضل إيمري جان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول 45+1. وعدّل النمساوي شتوغر النتيجة من ركلة جزاء (64)، لكن البديل رويس تمكن من تسجيل هدف الفوز بعد اشتراكه بخمس دقائق مانحاً بطاقة العبور لفريقه (70).
كما تأهل نورنبرغ إلى ذات الدور بفوزه على فورتونا دوسلدورف بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.


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