مرسيليا أطاح سان جرمان خارج الكأس

دوليه

أنهى مرسيليا طموح باريس سان جرمان بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم وأقصاه من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، بفوزه على ضيفه 2-1 على ملعب فيلودروم أول من امس.

وتقدم النادي الجنوبي بركلة جزاء للتشيلي ألكسيس سانشيس (31)، قبل أن يعادل المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة (45+2). إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الارض بتسديدة رائعة للاوكراني رسلان مالينوفسكي (57).

وكان مرسيليا الطرف الافضل في الشوط الاول وهدد مرمى سان جرمان على دفعات مجبراً الحارس الايطالي جانلوجي دوناروما على القيام ببعض التصديات قبل أن يحصل على مبتغاه.

وتحصل التركي جنكيز أوندر على ركلة جزاء إثر دفعة من راموس، ترجمها سانشيس بنجاح (31). لكن لاعب ريال مدريد السابق عوّض خطأه بإدراكه التعادل برأسية إثر ركنية نفذها نيمار (45+2). وواصل مرسيليا أفضليته في الشوط الثاني وسجل له مالينوفسكي، المنتقل في سوق الانتقالات الشتوية من أتالانتا الايطالي على سبيل الاعارة، هدفاً رائعاً بيسارية صاورخية من خارج المنطقة وسط فرحة جنونية في المدرجات (57). وتأهل ليون إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي. وظن ليون، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2012، أنه في طريقه الى فوز مطمئن بعد أن تقدم 2-0 في أول ثلث ساعة عبر ريان شيركي (8) وألكسندر لاكازيت (21).

لكن المهاجم الدولي الكندي حوناثان ديفيد قلّص الفارق سريعاً لليل من ركلة جزاء (29)، فيما عادل الكوسوفي إيدون زيغروفا (64) ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح. وتأهل نانت حامل اللقب أيضاً بركلات الترجيح على حساب مضيفه أنجيه 4-2 بعد نهاية الوقت الاصلي 1-1. ومنح السنغالي عبدالله سيما التقدم لأصحاب الارض (6)، فيما عادل نانت في الدقائق الاخيرة عبر فلوران موليه (87) ليحتكم الفريقان الى الركلات الفاصلة. وتأهل تولوز بفوزه 3-1 على مضيفه رينس فيما خرج أوكسير على أرضه على يد روديه من الدرجة الثانية. وتأهل كل من باريس أف سي وفييرزون.

