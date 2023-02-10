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دوليه

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تعادل مخيب لمان يونايتد


فشل مان يونايتد في تضييق الخناق على الصدارة بتعادله على أرضه مع ليدز يونايتد 2-2 أول من أمس في مباراة مؤجلة من المرحة الثامنة من الدوري الانكليزي.
وكادت الامور أن تكون أسوأ لمانشستر بعد أن تأخر بهدفين للايطالي ويلفريد نيونتو (1) وآخر عكسي لمدافعه الفرنسي رافايل فاران (48)، لكنه تمكن من تفادي الخسارة بهدفي ماركوس راشفورد (62) والبديل جايدون سانشو (70). وبات في رصيد «الشياطين الحمر» 43 نقطة (من 22 مباراة) في المركز الثالث خلف جاره سيتي الثاني (45 من 21) وأرسنال المتصدر (50 من 20).
وسيتجدد اللقاء بين الفريقين بعد غد على ملعب إيلان رود ضمن منافسات المرحلة 23.


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