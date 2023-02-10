بايرن عيّن مدرب حراس جديداً

دوليه

استعان بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر ترتيب الدوري الألماني، بميكايل ريشنر لتولي مهمة مدرب حراس المرمى خلفاً للمقال توني تابالوفيتش الذي تسبب التخلي عنه بجدل وحرب كلامية داخل أروقة النادي البافاري. وأعلن بايرن أول من أمس تعاقده مع المدرب البالغ من العمر 42 عاماً، قادماً من المنافس المحلي هوفنهايم الذي سيحصل جراء التخلي عن خدمات الأخير على مبلغ «من ستة أرقام كبدل انتقال» وفق ما أفادت مجلة «كيكر». وتسببت إقالة تابالوفيتش بجدل كبير بعد الانتقاد الشديد الموجه للنادي من قبل حارسه وقائده المصاب مانويل نوير الذي وصف رحيل صديقه القادم معه الى بافاريا من شالكه عام 2011 «كما لو أن قلبي قد أقتلع من مكانه». وأضاف نوير في مقابلة إن إقالة تابالوفيتش كانت «أسوأ شيء اختبره في مسيرتي».

