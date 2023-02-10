بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس

دوليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس، قائمته النهائية لاختيار أفضل حارس مرمى لعام 2022، وضمّت حارس المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو الذي برز مع «أسود الأطلس» في مونديال قطر 2022. وكشف «فيفا» في قائمته النهائية عن الأسماء الثلاثة المرشّحة لنيل جائزة «الأفضل» في فئة حراس المرمى لدى الرجال، فكان إلى جانب بونو، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وبطل العالم مع منتخب الأرجنتين حارس أستون فيلا الإنكليزي إيميليانو مارتينيس. وعلى عكس كورتوا الذي يتألّق على صعيد الأندية لكن توقّف مشواره المونديالي في الدور الأوّل مع إقصاء منتخب بلجيكا، ساهم بونو بوصول المغرب إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية ولمنتخب عربي، خصوصاً عندما صدّ ركلتين ترجيحيتين أمام إسبانيا في ثمن النهائي. أما مارتينيس فكان أيضاً بطلاً في الركلات الترجيحية عندما حمل حلم ليونيل ميسي ورفاقه على كاهله أمام هولندا في ربع النهائي وفرنسا في المباراة النهائية.

