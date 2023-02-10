الغموض مستمر بشأن أتسو

دوليه

بعدما أعلن سابقاً عن إنقاذ كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من مبنى تدمر بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، لم يتم العثور على اللاعب الغاني في المستشفى الذي تردد أنّه تم نقله إليه. ونشر وكيلُ أعمال اللاعب نانا سيتشير تغريدةً على حسابه في تويتر أعلن فيها أنّه لم يتمَّ حتى الآن التأكد من مكانِ وجود أتسو، موضحاً أنّ عائلته تمرّ حالياً بوقتٍ صعب وتفعل كل شيءٍ من أجل العثورِ عليه. وأضاف وكيلُ أعمال اللاعب أنّ بياناً رسمياً سيُصدر في حالِ الحصول على معلومات جديدة. وطالب باحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب والامتناعِ عن نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، لأن ذلك سيعيق جهود البحث عن أتسو.