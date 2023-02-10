النصر هزم كاظمة برباعية

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تغلب النصر على ضيفه كاظمة بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز. سجل أهداف النصر أحمد شلال (37)، ومشعل فواز (38)، والبرازيلي غوستافو (46 و63)، فيما سجل هدف كاظمة شبيب الخالدي (50). ورفع العنابي الذي خسر الجولة الماضية 1-4 أمام الفحيحيل، رصيده إلى 17 نقطة، في حين تجمد رصيد كاظمة القادم من انتصار ثمين على القادسية، عند 19 نقطة.

ويسعى العربي إلى مواصلة مطاردة الكويت المتصدر وذلك عندما يواجه التضامن في الساعة 07:10 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في ختام الجولة التي تشهد اليوم أيضاً مباراة السالمية مع الفحيحيل في الساعة 04:40 مساءً على ملعب ثامر.

ووسع الأبيض الفارق مع العربي إلى 7 نقاط بفوزه الصعب على الساحل 2-1 أول من أمس في افتتاح الجولة، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، مقابل 19 للأخضر الذي يدخل مواجهة التضامن بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس ولي العهد الاثنين الماضي على حساب السالمية بركلات الترجيح.

وأظهر العربي بقيادة مدربه البوسني روسيمير سفيكو روحاً عالية بعد أن عاد من التأخر مرتين وتمكن في النهاية من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي. ومع ذلك فإن الأخضر لم يصل بعد إلى الصورة المطلوبة والتي تتمناها الجماهير، خصوصاً في الجانب الهجومي الذي يضم أسماء مميزة عدة بوجود الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة والنيجيري كينغسلي إيدو وعلي خلف وسيف الحشان والوافد الجديد بسام الصرارفي. ولن يقبل العربي بأي تعثر يبقيه بعيداً عن الكويت المتصدر، وسيكون هدفه النقاط الكاملة أملاً في تعثر المتصدر بالجولات المقبلة. ولن تكون مهمة العربي في مواجهة التضامن الذي يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، لأن فريق المدرب جمال القبندي يملك افضل خط دفاع في المسابقة، حيث استقبل 12 هدفاً في الجولات الـ 12 الماضية. وفي المباراة الثانية التي يستقبل فيها السالمية ضيفه الفحيحيل، يتطلع السماوي إلى تجاوز خيبة خسارة نهائي كأس ولي العهد أمام العربي، بعد أن كان الأقرب للقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016. ويحتل فريق المدرب الوطني محمد إبراهيم المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بعد تعادله في الجولة الماضية مع الساحل المتذيل الترتيب. في المقابل، يمتلك الفحيحيل الرصيد ذاته ويتخلف عن السالمية بفارق الأهداف، ويريد الظفر بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

