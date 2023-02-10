مرهون: الأبيض أظهر شخصية البطل

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قال البحريني محمد مرهون لاعب نادي الكويت إن الأبيض أظهر «شخصية البطل» عندما سجل الفوز على الساحل 2-1 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما أول من أمس في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

وسجل يوسف ناصر هدفاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه 3 نقاط غالية، عزز بها صدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، في حين ظل الساحل في ذيل الترتيب بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط.

وافتتح الساحل عن طريق راشد المطيري بالدقيقة 34 من ركلة جزاء، ليرد الكويت في الدقيقة 53 عن طريق ياسين عامري من ركلة جزاء أيضا.

وقال مرهون في تصريح صحافي إن الأبيض بحث عن الفوز من الدقيقة، وواصل على نفس الطريقة حتى بعد تقدم الساحل بركلة جزاء، الأمر الذي عقد من مهمة الفريق. وأضاف أن إدراك الفوز في آخر وقت المباراة، يبرهن على جدية الأبيض في سعيه نحو الفوز في كل المباريات، أملا في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز. وعن تجربة الاحتراف في الدوري الكويتي، بين مرهون، أنه يتطلع لتمثيل الكرة البحرينية بصورة مميزة، معربا عن ثقته بقدرات الكويت، والمدرب علي عاشور. وكشف أن المدرب البحريني علي عاشور، وراء حضوره إلى الكويت، ثقة في قدراته حيث سبق وأن أشرف عليه أثناء توليه مهمة الرفاع.

