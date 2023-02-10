الكويت يلتقي كاظمة في «اليد»

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يبحث الكويت عن انتصار جديد عندما يلتقي كاظمة في 05:00 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 13 في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع السالمية مع الصليبخات في 07:00 مساء. ويدخل الأبيض اللقاء برصيد 20 نقطة في المركز الثاني خلف القادسية المتصدر الذي التقى الفحيحيل في وقت متأخر مساء أمس، فيما يمتلك خصمه كاظمة 8 نقاط فقط في المركز الثامن. وتبدو حظوظ الكويت اكبر في تحقيق نقطتي المباراة قياسا على ما يقدمه الفريقين في البطولة لغاية الأن. ويريد الأبيض مواصلة تحقيق الانتصارات على أمل تعثر القادسية للعودة إلى مقدمة الترتيب وهو المعتاد على المراكز الأولى إذ يحمل لقب البطولة في المواسم العشرة الماضية وهو يأمل في مواصلة حصد الألقاب وتحقيق البطولة للمرة 11 على التوالي. في المقابل، يسعى البرتقالي إلى الظهور بشكل أفضل وتحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن مناطق الخطر. وفي المباراة الثانية، يطمح السالمية الثالث بـ 14 نقطة إلى تحقيق انتصار جديد والاقتراب من المتصدرين، فيما يحاول الصليبخات السادس بـ 10 نقاط اثبات قدرته على مقارعة الكبار وتحقيق الفوز في لقاء اليوم الذي سيقربه أكثر من فرق المقدمة.

