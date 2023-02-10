ختام «مبارزة الحرس الوطني»

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اختتمت أول من أمس بطولة الحرس الوطني الأولى للمبارزة للأصحاء وذوي الهمم التي نظمها الحرس الوطني للمرة الأولى بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي، تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية. وذلك برعاية الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، وحضور وكيل الحرس الوطني هاشم الرفاعي، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، والشيخة إنتصار المحمد، ورئيس مجلس إدارة نادي التحدي الرياضي محمد عبدالله العتيبي.

وقال هاشم الرفاعي إن الحرس الوطني دأب على إطلاق المبادرات لاحتواء أبناء الكويت من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، حيث لديه تعاون مثمر مع النادي الكويتي الرياضي للصم ويقيم دورات سنويا لتعليم لغة الإشارة لمنتسبي الحرس الوطني وموظفي الدولة، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في إقامة البطولة وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة.

