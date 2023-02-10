«رماية الشرطة العربي» تنطلق الأحد

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تستضيف دولة الكويت ممثلة باتحاد الشرطة الرياضي بطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية اعتبارا من بعد غد الاحد بمشاركة قياسية بواقع 17 دولة عربية وتستمر منافساتها لمدة يومين.

وقال رئيس الاتحاد وليد الشهاب في مؤتمر صحافي أمس بمقر الاتحاد ان البطولة تشمل اقامة منافسات الفردي والفرق وتهدف الى اكساب رجل الأمن مهارات هذا النوع من الرماية الذي يحتاجه بعمله في الميدان فضلاً عن اكسابه اللياقة البدنية اللازمة لاداء عمله على أكمل وجه. واوضح اللواء الشهاب الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة ان هذا التجمع الشرطي الرياضي العربي التي يقام بالبلاد على هذا المستوى للمرة الأولى منذ 2004 سيشهد مشاركة رماة من السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والعراق وفلسطين ولبنان والاردن واليمن والجزائر ومصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب اضافة للكويت. واكد ان ميدان اتحاد الشرطة بمنطقة صبحان جاهز تماما لاستقبال المنافسات التي تعتمد على وضع رجل الشرطة امام سيناريوهات عدة محتملة من واقع حياته الوظيفية ونجاحه بالتعامل مع هذه المواقف مشيرا الى ان اللجنة المنظمة خصصت يومي الجمعة والسبت لتدريب الفرق المشاركة بالميدان استعدادا لانطلاق البطولة. وذكر ان البطولة سيقودها تحكيميا نحو 15 حكما من الكويت وعدد من الدول العربية المعتمدين من الاتحاد الدولي للشرطة مبينا ان الوفود العربية المشاركة بالبطولة بدأت بالوصول الى البلاد استعدادا لانطلاق المنافسات. وثمن الشهاب دعم سمو الشيخ احمد النواف رئيس مجلس الوزراء رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة على دعمه الكبير لهذا الملتقى الرياضي الشرطي العربي ولكل الانشطة الرياضية الشرطية في العالم. كما تقدم بشكره العميق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على توجيهاتهما الدائمة بتكثيف النشاط الرياضي لرجل الامن لمواجهة التحديات بالميدان باقتدار. ولفت إلى أن البطولة جاءت بتنسيق وتعاون مع الاتحاد العربي الرياضي للشرطة بقيادة القطري العميد خالد العطية مؤكدا ان مشاركة 17 اتحادا عربيا من أصل 18 بالاتحاد العربي يعد نجاحا كبيرا للاتحاد الكويتي للشرطة. وشدد الشهاب على أن اللجنة المنظمة أتمت كل استعداداتها لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم من كل الجوانب الفتية والتنظيمية، معربا عن أمله ان يحقق رماة الكويت لنتائج متميزة لا سيما انهم ابطال الخليج في هذا الاختصاص.

