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تعديل جدول «الطائرة»

زيد خلف
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الجمعة 10 فبراير 2023

اجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة تعديلا على مواعيد المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لبطولة دوري الدرجة الممتازة وذلك لمشاركة الكويت في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 3 مارس. وسيخوض الأبيض مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي مع القادسية في 13 فبراير بدلاً من 20 الشهر ذاته، فيما سيلعب يوم 13 فبراير القادسية مع الساحل والعربي مع برقان على أن يختتم الدور التمهيدي في 20 فبراير بلقائي الساحل مع العربي والقادسية مع برقان. من جانب آخر، وجهت لجنة المسابقات الدعوة إلى الأندية لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد لفئة العمومي والمراحل السنية والتي ستقام الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.


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