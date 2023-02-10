تعديل جدول «الطائرة»

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اجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة تعديلا على مواعيد المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لبطولة دوري الدرجة الممتازة وذلك لمشاركة الكويت في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 3 مارس. وسيخوض الأبيض مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي مع القادسية في 13 فبراير بدلاً من 20 الشهر ذاته، فيما سيلعب يوم 13 فبراير القادسية مع الساحل والعربي مع برقان على أن يختتم الدور التمهيدي في 20 فبراير بلقائي الساحل مع العربي والقادسية مع برقان. من جانب آخر، وجهت لجنة المسابقات الدعوة إلى الأندية لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد لفئة العمومي والمراحل السنية والتي ستقام الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.