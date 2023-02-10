«الداخلية» يتوج بلقب دوري الوزارات لكرة الماء

محلية

توج فريق وزارة الداخلية بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة الماء للموسم اقلب فيما حل فريق وزارة الدفاع ثانيا ووزارة الكهرباء والماء ثالثا. جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت بمجمع أحواض السباحة بنادي القادسية. وأكد أسامة المطيري مدرب ولاعب فريق وزارة الداخلية أن المنافسة كانت قوية بين جميع المشاركين في الوزارات الأخرى المتمثلة في (وزارة الكهرباء والماء والدفاع والنفط)، وقال: «المستوى متقارب جدا والدليل ان النتائج انتهت بالفوز بفارق هدف أو اثنين ولكن في النهاية نجحنا في تحقيق اللقب الذي سيصبح دافعاً لنا في المواسم المقبلة للحفاظ على هذا الانجاز». وفي منافسات سباق الميل، حصد فريق الحرس الوطني اللقب فيما جاء فريق وزارة الداخلية ثانيا وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا في السباق الذي أقيم على مضمار كيفان حيث كانت المنافسة شديدة بين اللاعبين بمشاركة متسابقين من 4 وزارات.